Мессі дискваліфікували на три місяці

Аргентинець не зможе грати за збірну до грудня.

Нападаючий збірної Аргентини Ліонель Мессі отримав 3-місячну дискваліфікацію від Південноамериканської конфедерації футболу (КОНМЕБОЛ) на матчі збірної. Про це повідомляє офіційний сайт організації.

Крім цього, капітан національної команди оштрафований на 50 тисяч доларів. Причина покарання - критика Мессі на адресу Південноамериканської конфедерації футболу. Зокрема, він звинуватив організацію у корупції.

Мессі після матчу за третє місце Копа Америка між Аргентиною і Чилі (2:1), в якому його вилучили ще в 1-му таймі через сутичку з Гарі Меделем, звинуватив суддів в упередженості, а організаторів турніру в корупційній діяльності.

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Перед цим Мессі різко розкритикував арбітрів півфінального матчу Копа Америка між Аргентиною і Бразилією. Бразильці виграли ту гру з рахунком 2:0 і вийшли у фінал.

Таким чином, Мессі зможе повернутися на поле в складі збірної Аргентини не раніше грудня. У Південній Америці відбір на чемпіонат світу-2022 почнеться в 2020 році. Крім того, наступного літа Аргентина і Колумбія приймуть матчі чергового Копа Америка.