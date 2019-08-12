Хацкевич: Із "Брюгге" футболісти "Динамо" мають проявити характер

У вівторок, 13 серпня, футболісти київського "Динамо" проведуть на НСК "Олімпійський" матч-відповідь 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів проти бельгійського "Брюгге", в якому їм належить відіграти перевагу суперників у першій зустрічі - 0:1.

Сьогодні на прес-конференції в Кончі-Заспі під Києвом головний тренер українського клубу Олександр Хацкевич зазначив, що вся команда повністю сконцентрована на завтрашньому матчі, повідомляє Укрінформ.

"На позиції нападника в нас є хороший вибір виконавців - Беседін, Соль, Родрігес. Тому ми можемо зіграти і в два нападаючим, і з відтягнутим форвардом. Вирішимо завтра. Так, нам треба забивати, але й про надійність гри в обороні забувати не можна... Одразу після матчу з "Шахтарем" переключилися на зустріч з "Брюгге". Це абсолютно різні турніри з абсолютно різними стратегіями. Чемпіонат України триває, а завтра у нас буде кубкова, вирішальна гра. За короткий проміжок часу на нас чекає вже шоста гра. У цій ситуації ми повинні проявляти характер, силу волі. Без цього досягти результату в таких матчах, як завтрашній, буде важко. Те, що сталося у суботу з "Шахтарем", вже залишено в минулому, а нині вся концентрація на завтрашньому матчі. Гра із "Шахтарем" попри поразку показала, що ми у другому таймі додали у якості. Функціональний стан команди непоганий. До матчу із "Брюгге" готуються всі, окрім Попова, який отримав мікротравму у поєдинку за молодіжну команду, та Дуелунда", - розповів Хацкевич.

Нагадаємо, переможець двоматчевого протистояння "Динамо" - "Брюгге" вийде до плей-офф Ліги чемпіонів, де зустрінеться з кращим клубом пари "Базель" (Швейцарія) - ЛАСК (Австрія). Команда-невдаха продовжить виступ на груповому етапі Ліги Європи УЄФА.