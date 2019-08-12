Став відомий розклад медіазаходів перед матчем “Динамо” - “Брюгге”

Став відомий розклад медіазаходів перед поєдинком київського “Динамо” з бельгійським “Брюгге” в матчі-відповіді 3 туру Ліги чемпіонів УЄФА, який відбудеться 13 серпня.

Напередодні матчу, 12 серпня, в конференц-залі тренувальної бази “Динамо” в Конча-Заспі в 16.45 відбудеться прес-конференція головного тренера київської команди Олександра Хацкевича і одного з гравців. Про це повідомляє пресслужба ФК “Динамо”.

О 17.00 розпочнеться передматчеве тренування футболістів “Динамо”, перші 15 хвилин якого традиційно будуть відкритими для ЗМІ.

Прес-конференція головного тренера бельгійського футбольного клубу “Брюгге” відбудеться в конференц-залі НСК “Олімпійський” і розпочнеться о 18.15, а о 19.00 гравці проведуть передматчеве тренування.

Нагадаємо, поєдинок “Динамо” з “Брюгге” відбудеться завтра, 13 серпня, в рамках другої зустрічі в 3-му відбірковому раунді ЛЧ УЄФА. Матч проходитиме на стадіоні НСК “Олімпійський” в Києві й розпочнеться о 20.30. Головний арбітр матчу - 42-річний Іван Бебек із Хорватії. На думку букмекерів, певну перевагу мають господарі столичного НСК "Олімпійський". Перший поєдинок в Бельгії завершився з рахунком 1:0 на користь "Брюгге".