Усик заробив €2,5 млн гонорару за бій з Белью

Гонорар абсолютного чемпіона світу в крузервейті українського боксера Олександра Усика в останньому бою склав 2,5 млн євро.

Як стало відомо Sport Arena, український боксер Олександр Усик в поєдинку проти британця Тоні Белью заробив рекордний гонорар у своїй професійній боксерській кар'єрі.

У контракті на бій значилася гарантована сума призових, а також відсоток від продажу платної трансляції поєдинку на території Великої Британії - телеглядачі могли побачити пряму трансляцію бою за 24,95 фунтів. В результаті сумарно гонорар Усика склав близько 2,5 млн євро.

Нагадаємо, боксерський поєдинок Олександр Усик - Ентоні Белью відбувся 10 листопада минулого року в Манчестері (США). На кону стояло звання абсолютного чемпіона світу в крузервейті: переможцю діставалися всі чотири чемпіонські пояси провідних світових боксерських організацій (WBC, IBF, WBA і WBO). Українець переміг 35-річного британця нокаутом у 8-му раунді.

Свій наступний поєдинок Олександр Усик проведе 12 жовтня в Чикаго (США). Це буде його дебют в суперважкій вазі. Суперником Усика стане камерунець Карлос Такам. За інформацією Sport Arena, за цей бій український боксер заробить 1,2 млн доларів.

Також Олександр Усик став обов'язковим претендентом на чемпіонський бій з переможцем реваншу між Ентоні Джошуа і Енді Руїсом в суперважкій вазі, який має відбутися до кінця 2019 року.

38-річний Такам в своєму останньому поєдинку виграв у Сенада Гаши, а до цього програв Дереку Чісорі та Ентоні Джошуа.

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