Українські тенісистки встановили особисті рекорди в рейтингу WTA
Українська тенісистка Даяна Ястремська в оновленому рейтингу WTA вперше з кінця травня піднялася на поки найвище для себе 32-е місце, Катаріна Завацька оновила свій особистий рекорд на 5 рядків - 127-е місце. Про це повідомляє БТУ.
Перша "ракетка" України Еліна Світоліна утримує 7 місце.
За підсумками ігрового тижня в топ-100 світового рейтингу залишаються 4 представниці України: Еліна Світоліна (7), Даяна Ястремська (32), Леся Цуренко (35), Катерина Козлова (73).
Вперше до топ-400 піднялася Анастасія Шошина (382-е місце/+19), кращі результати в кар'єрі показали Марина Чернишова (388-е місце/+8) і Вікторія Дьома (546/+17), також особистий рекорд встановила 17-річна Анастасія Поплавська (876-е місце/+2).
UKR🇺🇦 - Singles🚺 - TOP10🎾 (12/08/2019)— Ukrainian Tennis | BTU.ORG.UA (@UkrainianTennis) 12 серпня 2019 р.
7.@ElinaSvitolina
32.@D_Yastremska ⬆️1
35.@LTsurenko ⬇️3
73.#Kozlova ⬇️3
127.#Zavatska ⬆️6 (C-H🔥)
133.#Kalinina ⬆️3
198.@marta_kostyuk ⬆️2
228.#Lopatetska ⬇️1
348.#Strakhova ⬇️2
381.@oliaianchuk ⬇️28