Українські тенісистки встановили особисті рекорди в рейтингу WTA

Жіноча тенісна асоціація (WTA) оновила рейтинг учасників туру за підсумками ігрового тижня.

Українська тенісистка Даяна Ястремська в оновленому рейтингу WTA вперше з кінця травня піднялася на поки найвище для себе 32-е місце, Катаріна Завацька оновила свій особистий рекорд на 5 рядків - 127-е місце. Про це повідомляє БТУ.

Перша "ракетка" України Еліна Світоліна утримує 7 місце.

За підсумками ігрового тижня в топ-100 світового рейтингу залишаються 4 представниці України: Еліна Світоліна (7), Даяна Ястремська (32), Леся Цуренко (35), Катерина Козлова (73).

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Вперше до топ-400 піднялася Анастасія Шошина (382-е місце/+19), кращі результати в кар'єрі показали Марина Чернишова (388-е місце/+8) і Вікторія Дьома (546/+17), також особистий рекорд встановила 17-річна Анастасія Поплавська (876-е місце/+2).