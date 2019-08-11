Козлова не змогла відібратися до основної сітки турніру WTA в Цинциннаті

Українка Катерина Козлова достроково зачохлила ракетку на турнірі Жіночої тенісної асоціації (WTA) серії Premier 5 - Western & Southern Open - в Цинциннаті (США) з призовим фондом $2,945 млн.

У першому колі кваліфікації Козлова у трьох сетах поступилася Ігі Свьонтек з Польщі - 2:6, 7:6 (7:0), 4:6, повідомляє Укрінформ.

Поєдинок тривав 2 години 40 хвилин. Козлова на своїй подачі втратила 9 геймів, а на подачі суперниці взяла 6 геймів.

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В основній сітці Western & Southern Open, який пройде в Цинциннаті з 12 по 18 серпня, виступлять українки Еліна Світоліна, Даяна Ястремська і Леся Цуренко.