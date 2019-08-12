Україна зберегла місце у легкоатлетичній Суперлізі

На командному чемпіонаті Європи наша збірна посіла сьоме місце.

В Бидгощі (Польща) завершився командний чемпіонат Європи з легкої атлетики (Суперліга). Збірна України зуміла втриматися в елітному дивізіоні, посівши сьоме місце. Про це повідомляє сайт федерації легкої атлетики України.

Особливістю цьогорічних змагань було те, що відразу п’ять збірних з 12-ти залишали за їх підсумками елітний дивізіон, оскільки в 2021 році в Суперлізі виступатиме лише 8 команд.

Впродовж всього чемпіонату збірна України вела боротьбу з Чехією за останнє, сьоме місце, яке давало право на збереження прописки в Суперлізі. Після другого дня українці та чехи мали однакову кількість очок, і в заключний день нам все-таки вдалося випередити головних конкурентів. В першу чергу завдяки двом атлеткам, які зуміли пробитися до топ-3 в своїх дисциплінах. Юлія Левченко стала єдиною українкою, яка зуміла відсвяткувати перемогу на цих змаганнях – у стрибках у висоту вона показала результат 1.97. А Ірина Климець стала третьою в метанні молота – 71.67.

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У підсумку Україна з 225 очками посіла сьоме місце, випередивши чехів на 5,5 очок. Виграли чемпіонат Європи господарі, поляки. «Срібло» – у Німеччини, «бронза» – у Франції. Залишають Суперлігу чехи, шведи, греки, фіни та швейцарці. Замість них до еліти заходить переможець першої ліги – Португалія.