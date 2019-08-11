Україна досі у зоні вильоту на командному ЧЄ з легкої атлетики

Наша збірна прагне зберегти місце в елітному дивізіоні.

Другий змагальний день на командному чемпіонаті Європи в Суперлізі, який триває в Бидгощі (Польща), можуть занести собі в актив не багато українців. Про це повідомляє сайт федерації легкої атлетики України.

Лише двом українським легкоатлетам вдалося вибороти у своїх дисциплінах місця в топ-3. Другими у бігу на 400 метрів з бар’єрами стала Анна Рижикова (55,61) та у стрибках з жердиною – Марина Килипко (4.56, найкращий результат сезону).

Окрім цього, маємо два четвертих місця – Ольга Саладуха (потрійний, 14.11) та чоловіча естафета 4х100 м (Ерік Костриця, Олександр Соколов, Ігор Бодров та Сергій Смелик – 39,02). Також в актив собі може занести виступ Ярослав Ісаченков, який у стрибках у довжину став п’ятим з особистим рекордом – 7.91.

Таким чином, після 22-х видів з сорока, збірна України йде в загальному заліку на восьмому місці – 127 очок. Від сьомого, яке займають чехи, і яке дає право на збереження прописки в Суперлізі, нас відділяє усього одне очко. Лідирують після двох днів французи, які на півтора бали випереджають господарів чемпіонату – збірну Польщі.

Нагадаємо, у порівнянні з попередніми чемпіонатами, за підсумками цього елітний дивізіон залишить відразу 5 збірних, оскільки з наступного року в Суперлізі виступатиме замість 12-ти збірних – вісім.