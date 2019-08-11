"Карпати" у матчі з "Маріуполем" здобули перше в сезоні очко у Прем'єр-лізі

Львівські "Карпати" зіграли внічию 1:1 з "Маріуполем" у матчі 3-го туру чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги.

На гол форварда приазовців Дмитро Топалова, який на 25-й хвилині скористався пасом Віктора Корнієнка, "Карпати" на 30-й хвилині відповіли влучним ударом хорвата Фране Войковича, якому асистував Олексій Гуцуляк.

У 4-му турі національної першості "Карпати" 18 серпня на виїзді зіграють з донецьким "Олімпіком". Наступний поєдинок "Маріуполя" з київським "Динамо" перенесено на 25 вересня у зв'язку зі щільним графіком команд в єврокубках.

Результати інших матчів 3-го туру Прем'єр-ліги:

"Динамо" (Київ) - "Шахтар" (Донецьк) - 1:2

голи: Жерсон Родрігес (39-та хвилина) - Жуніор Мораес (21), Марлос (65);

"Олександрія" - "Олімпік" (Донецьк) - 2:1

голи: Антон Шендрик (23), Денис Безбородько (61) - Матар Діє (57);

"Ворскла" (Полтава) - ФК "Львів" - 3:2

голи: Едін Шехич (2, 27), Деніс Васін (90+6, з пенальті) - Бруно Дуарте (21), Шина (60);

"Дніпро-1" - "Десна" (Чернігів) - 0:1

гол: Олександр Філіппов (67);

"Колос" (Ковалівка) - "Зоря" (Луганськ) - 1:3

голи: Денис Костишин (34) - Богдан Леднев (27), Назарий Русин (45+1), Владислав Кабаев (46).

Турнірне становище: "Шахтар" - 9 очок, "Зоря" - 7, "Динамо" - 6, "Десна" - 6, "Колос" - 6, "Дніпро-1" - 4, "Маріуполь" - 4, "Ворскла" - 3, "Олександрія" - 3, "Львів" - 3, "Карпати" - 1, "Олімпік" - 0.