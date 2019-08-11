"Дніпро-1" поступився "Десні" у футбольній Прем'єр-лізі України
Перемогу "Десні" на "Дніпро-Арені" приніс гол Олександра Філіппова на 67-й хвилині, повідомляє Укрінформ."Дніпро-1" поступився "Десні" / Фото: Микола М'якшиков, Укрінформ
Завершиться другий ігровий день туру матчем "Карпати" (Львів) - "Маріуполь".
У 4-му турі національної першості 17 серпня "Дніпро-1" у Полтаві зійдеться з "Ворсклою", а "Десна" прийматиме ковалівський "Колос".
Результати інших матчів 3-го туру Прем'єр-ліги:
"Динамо" (Київ) - "Шахтар" (Донецьк) - 1:2
голи: Жерсон Родрігес (39-та хвилина) - Жуніор Мораес (21), Марлос (65);
"Олександрія" - "Олімпік" (Донецьк) - 2:1
голи: Антон Шендрик (23), Денис Безбородько (61) - Матар Діє (57);
"Ворскла" (Полтава) - ФК "Львів" - 3:2
голи: Едін Шехич (2, 27), Денис Васін (90+6, з пенальті) - Бруно Дуарте (21), Шина (60);
"Колос" (Ковалівка) - "Зоря" (Луганськ) - 1:3
голи: Денис Костишин (34) - Богдан Лєднєв (27), Назарій Русин (45+1), Владислав Кабаєв (46).
Турнірне становище: "Шахтар" - 9 очок (після 3-х ігор), "Зоря" - 7 (3), "Динамо" - 6 (3), "Колос" - 6 (3), "Десна" - 6 (3), "Дніпро-1" - 4 (3), "Маріуполь" - 3 (2), "Львів" - 3 (3), "Ворскла" - 3 (3), "Олександрія" - 3 (3), "Олімпік" - 0 (3), "Карпати" - 0 (2).