"Колос" програв "Зорі" у чемпіонаті України з футболу

Дебютант чемпіонату України серед команд Прем'єр-ліги футбольний клуб "Колос" (Ковалівка) втратив перші очки, програвши на своєму полі з рахунком 1:3 луганській "Зорі" у матчі 3-го туру національної першості.

У складі "Колоса" відзначився Денис Костишин, якому на 34-й хвилині асистував Владислав Нехтій; авторами голів у "Зорі" стали Богдан Лєднєв (27), Назарій Русин (45+1) і Владислав Кабаєв (46), повідомляє Укрінформ.

Завершиться другий ігровий день туру матчем "Карпати" (Львів) - "Маріуполь".

У 4-му турі національної першості "Колос" 17 серпня у Чернігові зіграє з "Десною", а "Зоря" 18 серпня прийматиме "Олександрію".

Результати інших матчів 3-го туру Прем'єр-ліги:

"Динамо" (Київ) - "Шахтар" (Донецьк) - 1:2

голи: Жерсон Родрігес (39-та хвилина) - Жуніор Мораес (21), Марлос (65);

"Олександрія" - "Олімпік" (Донецьк) - 2:1

голи: Антон Шендрик (23), Денис Безбородько (61) - Матар Діє (57);

"Ворскла" (Полтава) - ФК "Львів" - 3:2

голи: Едін Шехич (2, 27), Денис Васін (90+6, з пенальті) - Бруно Дуарте (21), Шина (60);

"Дніпро-1" - "Десна" (Чернігів) - 0:1

гол: Олександр Філіппов (67).

Турнірне становище: "Шахтар" - 9 очок (після 3-х ігор), "Зоря" - 7 (3), "Динамо" - 6 (3), "Колос" - 6 (3), "Десна" - 6 (3), "Дніпро-1" - 4 (3), "Маріуполь" - 3 (2), "Львів" - 3 (3), "Ворскла" - 3 (3), "Олександрія" - 3 (3), "Олімпік" - 0 (3), "Карпати" - 0 (2).