Пономарьов і Коробов отримали суперників у Кубку світу з шахів

Пономарьов і Коробов отримали суперників у Кубку світу з шахів

Укрінформ
Міжнародна федерація шахів (ФІДЕ) опублікувала підсумки жеребкування Кубка світу, який пройде в Ханти-Мансійську з 9 вересня по 4 жовтня.

У турнірі виступлять 128 гравців, включаючи двох українців, повідомляє Укрінформ.

Пари першого туру Кубка світу ФІДЕ з участю українських гросмейстерів:

Антон Коробов - Абхіджит Гупта (Індія).

Руслан Пономарьов - Андрій Єсипенко (Росія).

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Змагання пройдуть за нокаут-системою з вибуванням (загалом 7 кіл включаючи фінал).

Призовий фонд турніру становить $1,6 млн, з яких переможець отримає $110 тис, фіналіст - $80 тис.

Обидва фіналіста Кубка світу мають право взяти участь у Турнірі претендентів 2020 ФІДЕ.

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