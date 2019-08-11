Пономарьов і Коробов отримали суперників у Кубку світу з шахів
Укрінформ
Міжнародна федерація шахів (ФІДЕ) опублікувала підсумки жеребкування Кубка світу, який пройде в Ханти-Мансійську з 9 вересня по 4 жовтня.
У турнірі виступлять 128 гравців, включаючи двох українців, повідомляє Укрінформ.
Пари першого туру Кубка світу ФІДЕ з участю українських гросмейстерів:
Антон Коробов - Абхіджит Гупта (Індія).
Руслан Пономарьов - Андрій Єсипенко (Росія).
Змагання пройдуть за нокаут-системою з вибуванням (загалом 7 кіл включаючи фінал).
Призовий фонд турніру становить $1,6 млн, з яких переможець отримає $110 тис, фіналіст - $80 тис.
Обидва фіналіста Кубка світу мають право взяти участь у Турнірі претендентів 2020 ФІДЕ.