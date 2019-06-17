Анна Музичук фінішувала другою в турнірі претенденток

В останньому турі Марія Музичук обіграла переможницю турніру.

В Казані завершився турнір претенденток на матч за звання чемпіона світу серед жінок з шахів. В останньому турі українські шахістки Марія та Анна Музичук набрали очки, але ще раніше вони втратили усі шанси посісти перше місце. Про це повідомляє Укрінформ.

В останньому турі Анна Музичук зіграла внічию з росіянкою Олександрою Костенюк, а Марія Музичук перемогла переможницю турніру Олександру Горячкіну з Росії.

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У підсумку Анна Музичук набрала 8 очок і посіла друге місце, заробивши 40 тисяч євро призових. Марія Музичук набрала 6,5 очок, вона розділила 4-е місце з Наною Дзагнідзе (Грузія)

А перемогла в турнірі Олександра Горячкіна (Росія), яка завершила змаганнях з 9,5 очками.

Таким чином, Горячкіна зіграє з чинною чемпіонкою світу Ю Веньюнь. Призовий фонд чемпіонського матчу з Ю Веньюнь – 500 тисяч євро.