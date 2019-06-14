Сестри Музичук втратили шанси на перемогу в турнірі претенденток

В 12-у турі Марія програла Гуніной, а Анна перемогла Лагно.

В Казані триває турнір претенденток на матч за звання чемпіона світу серед жінок з шахів. Після партій 12-го туру українські шахістки Марія та Анна Музичук втратили усі шанси на перемогу в турнірі. Про це повідомляє Укрінформ.

У 12-у турі Анна Музичук перемогла росіянку Катерину Лагно, а Марія Музичук поступилася Валентині Гуніной з Росії.

Читайте також: Сестри Музичук зіграли внічию і йдуть третіми на турнірі претенденток

Після 12-и турів у Марії Музичук залишилось 5,5 очок, вона розділяє 4-е місце з ще трьома шахістками. А от Анна Музичук набрала 6,5 очок і вона вийшла на чисте друге місце. Однак, вона вже не зможе обійти лідера Олександру Горячкіну (Росія), у якої 9 очок і яка достроково виграла турнір.

Таким чином, Горячкіна зіграє з чинною чемпіонкою світу Ю Веньюнь. Призовий фонд чемпіонського матчу з Ю Веньюнь – 500 тисяч євро.