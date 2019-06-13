Сестри Музичук зіграли внічию і йдуть третіми на турнірі претенденток

В 11-у турі Марія та Анна розійшлися миром з росіянками.

В Казані триває турнір претенденток на матч за звання чемпіона світу серед жінок з шахів. В 11-у турі українські шахістки Марія та Анна Музичук завершили свої партії внічию. Про це повідомляє Укрінформ.

У 11-у турі Анна Музичук зіграла внічию з лідером турніру росіянкою Олександрою Горячкіною, а Марія Музичук розділила очки з Катериною Лагно з Росії.

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Після 11-и турів українки набрали 5,5 очок і опустилися на 3-є місце. Лідирує Олександра Горячкіна (Росія) – 8,5 очок.

Нагадаємо, у турнірі беруть участь 8 шахісток. Змагання проходять в два кола. Переможець зіграє з чинною чемпіонкою світу Ю Веньюнь. Призовий фонд чемпіонського матчу з Ю Веньюнь – 500 тисяч євро.