На турнірі претенденток сестри Музичук зіграли внічию і утримують друге місце

В 10-у турі Марія розійшлась миром з Дзагнідзе, а Анна – з Тань Чжуньї.

В Казані триває турнір претенденток на матч за звання чемпіона світу серед жінок з шахів. В 10-у турі українські шахістки Марія та Анна Музичук завершили свої партії внічию. Про це повідомляє Укрінформ.

У 10-у турі Анна Музичук зіграла внічию з китаянкою Тань Чжуньї, а Марія Музичук розділила очки з Наною Дзагнідзе з Грузії.

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Після 10-и турів українки набрали 5 очок і утримують 2 місце. Лідирує Олександра Горячкіна (Росія) – 7,5 очок після 9 партій.

Нагадаємо, у турнірі беруть участь 8 шахісток. Змагання проходять в два кола. Переможець зіграє з чинною чемпіонкою світу Ю Веньюнь. Призовий фонд чемпіонського матчу з Ю Веньюнь – 500 тисяч євро.