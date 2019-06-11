На шаховому турнірі претенденток сестри Музичук оговталися після слабкого старту

Турнір претенденток на звання чемпіонки світу з шахів, що триває в Казані, вступив у вирішальну стадію. Кожна з учасниць зіграла по 9 партій з 14-ти.

Для українських шахісток Анни та Марії Музичук змагання розпочалися просто катастрофічно. Перші партії сестри зіграли унічию, однак з другого туру пішли неочікувані невдачі.

Анна білими здобула білими у сиціліанському захисті відчутну перевагу проти грузинки Нани Дзагнідзе, але поступово збилася з курсу. І не лише розгубила перевагу, але й не змогла навіть втримати рівновагу. В підсумку – прикрий програш.

Ще гірші справи трапилися в третьому раунді. Марія вирішила дебютні проблеми чорними проти Дзагнідзе, але раптом необґрунтовано пожертвувала пішака, ще й необачно віддала слона за коня. У результаті вона усю партію грала без пішака і врятувати ситуацію не змогла.

Дуже драматично склалася партія Тань Чжуньї – Анна Музичук. У захисті Грюнфельда чорні захопили ініціативу. Певного моменту Анна могла досягнути великої переваги, але втратила вірний шлях. А потім взагалі поступилася. Друга поспіль неприємність і замість лідерства – останнє місце.

У четвертому турі другої поразки зазнала Марія. Вона білими натрапила на домашню заготовку Катерини Лагно, пов’язану з жертвою якості. Нічого особливого у чорних не було, але Марія розгубилася і згодом програла.

Анна ж знову дістала білими вельми перспективну позицію проти Олександри Горячкіної, але раптом заграла невпевнено, та все ж таки досягла нічиєї.

Невиразно зіграли наші дівчата й у п’ятому раунді. Вони мали гірші шанси: Марія – проти Валентини Гуніної, а Анна – проти Лагно. Та цього дня щастя було на їхньому боці - зафіксовано дві нічиї.

Утім, радіти не було чому. З восьми партій львів’янки не виграли жодної і перебували в ар’єргарді турнірної таблиці. Та саме цього моменту, коли майже усі надії були втрачені, українки заграли у бісову силу.

Свої міжусобні битви з росіянками наші дівчата продовжили двома перемогами. Анна технічно переграла Гуніну, а Марія – у складній стратегічній боротьбі – Олександру Костенюк.

На жаль, не пощастило, сестрам на фініші першого кола. Вони грали чорними, але мали більш ніж перспективні позиції. Марія була зобовʼязана вигравати проти Костенюк, Анна дістала суттєву перевагу у зустрічі з Горячкіною, проте, на жаль, партії закінчилися унічию.

Друге коло сестри розпочали мирною угодою між собою, а в дев’ятому раунді видали подвійний залп. Марія здолала білими Тань, а Анна взяла реванш чорними у Дзагнідзе. Уперше після стартового туру сестри вийшли на 50-відсотковий турнірний показник. Проте, вони відстали від лідерки Горякіної на три очки. Відіграти їх у п’яти партіях, що лишилися, - завдання майже неможливе.

Трохи про лідера. Їй щастило просто неймовірно. У другому раунді Гуніна чорними могла легко досягнути нічиєї, але програла. У третьому - Лагно в теоретично нічийній позіції припустилася дитячої помилки - теж програш. Наступного дня китаянка Тань поступилася в абсолютно нічийному закінченні... Апофеозом виступів Горячкіної стала партія проти Дзагнідзе (білі). Грузинська шахістка мала супервиграшну позицію, та випустила не лише перемогу, але й нічию.

Про зустріч з Анною, де Олександрі теж пощастило, вже йшлося. В другому колі без великого спротиву Горячкіній програли її співвітчизниці Костенюк та Гуніна.

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Отож, у Олександри – 7,5 очка з 9-ти. На два з половиною пункти відстає Лагно. Третє-четверте місця поділяють сестри Музичук – по 4,5 очка. На пів-очка менше – у Дзагнідзе. А місця з шостого по восьме розділили Гуніна, Костенюк та Тань – по 3,5 очка.

Сьогодні – на турнірі вихідний. А потім – вирішальні п’ять турів.

Петро МАРУСЕНКО, міжнародний майстер.

На фото: сестри Музичук.