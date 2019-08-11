Півзахисник «Динамо» Шапаренко може перейти в «Зорю» - ЗМІ

Черговий динамівець поїде в оренду в луганський клуб.

Півзахисник «Динамо» Микола Шапаренко може поповнити склад луганської «Зорі». Про це повідомляє Sport.ua.

20-річний футболіст вчора вже провів переговори з тренерським штабом луганчан в President Hotel в Києві. Про їх результати поки невідомо.

У новому сезоні Шапаренко не потрапляє до складу основної команди київського «Динамо». Тренер киян Олександр Хацкевич пояснив відсутність гравця і його гру за дубль високою конкуренцією.

В минулому сезоні Микола зіграв в 33 матчах «Динамо» у всіх турнірах, в його активі 8 голів і 3 результативні передачі.

Вчора «Динамо» втратило перші очки в новому сезоні УПЛ, поступившись вдома «Шахтарю» (1:2). Шапаренко спостерігав за матчем з трибун.