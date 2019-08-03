Нападник «Динамо» Русин перейшов у «Зорю»

Наступний сезон форвард киян проведе в оренді.

Форвард «Динамо» Назарій Русин на правах оренди перейшов в «Зорю». Про це повідомляє офіційний сайт «Зорі».

Угода розрахована на один рік. Русин може дебютувати за луганську команду вже завтра в матчі другого туру Прем'єр-ліги проти «Дніпра-1».

Якщо цього не станеться, Назарій ймовірно проведе свій перший поєдинок у футболці «Зорі» наступного тижня проти софійського ЦСКА в 3-му кваліфікаційному раунді Ліги Європи.

Перехід форварда молодіжної збірної України в «Зорю» вочевидь пов'язаний з трансфером нападника збірної Люксембургу Жерсона Родрігеса, який підписав з «Динамо» 5-річний контракт.

На правах оренди в «Зорі» вже грають футболісти «Динамо» - захисник Олександр Тимчик та півзахисник Богдан Ледньов. Нинішнього літа луганчани підписали постійний контракт з екс-динамівцем Богданом Михайличенко.

Нагадаємо, у складі «Динамо» Русин в минулому сезоні провів 24 матчі, в яких забив 5 м'ячів, а також віддав 1 результативну передачу.