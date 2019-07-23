«Динамо» все ж заявило Русина на цей сезон

Київський клуб вирішив залишити нападника у своєму складі.

Нападника «Динамо» Назарія Русина внесли в заявку команди на сезон 2019/20. Про це інформує офіційний сайт української Прем'єр-ліги.

У реєстраційній заявці киян, яку опублікували 17 липня, нападника не виявилося. Вчора «Динамо» дозаявило бразильського півзахисника Сідклея.

Раніше різні ЗМІ повідомляли, що Русин на правах оренди може приєднатися до «Карпат» або «Зорі».

У минулому сезоні 20-річний Русин зіграв 24 матчі за «Динамо». В його активі 5 голів і одна результативна передача.

Перший офіційний матч нового сезону «Динамо» проведе 28 липня, коли в Одесі розіграє Суперкубок України проти «Шахтаря».