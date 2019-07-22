«Динамо» віддає Русина в «Зорю» - ЗМІ

Нападник столичного клубу може провести цей сезон в оренді.

Нападник «Динамо» Назарій Русин може перейти в оренду в «Зорю». Про це повідомляє інформаційний сайт уболівальників луганського клубу.

За інформацією джерела, клуби досягли домовленості щодо оренди на один сезон. Перешкодою для переходу поки залишається травма форварда «Динамо» Франа Соля.

Русин не потрапив до заявки «Динамо» на сезон УПЛ 2019/2020, також з'являлася інформація, що він може перейти в оренду в «Карпати».

У минулому сезоні УПЛ 20-річний Русин зіграв 19 матчів, забив 5 м’ячів, віддав 1 гольову передачу.

«Динамо» цього літа вже віддало в оренду одного форварда - Владислав Супряга гратиме за «Дніпро-1».

Сезон «Зоря» відкриє 25 липня, коли на виїзді зіграє проти чорногорської «Будучності» в матчі другого раунду кваліфікації Ліги Європи.

Перший офіційний матч нового сезону «Динамо» проведе 28 липня, коли в Одесі розіграє Суперкубок України проти «Шахтаря».