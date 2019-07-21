"Динамо" програло у контрольному матчі ковалівському "Колосу"

Футболісти київського "Динамо" невдало провели у неділю контрольний поєдинок проти новачка Прем'єр-ліги ковалівського "Колоса".

Гра на столичному стадіоні імені Валерія Лобановського завершилася поразкою киян - 1:3, повідомляє Укрінформ.

М'ячі забили: Артем Беседін (59-та хвилина) - у динамівців; Віталій Гавриш (55, з пенальті), Владислав Нехтій (75) та Олександр Чорноморець (90+2) - у складі "Колоса".

На 90+1 у "Динамо" за фол останньої надії вилучений з поля захисник Микита Бурда.

На фото: Віталій Гавриш.