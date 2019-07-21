"Динамо" не змогло здолати "Оболонь-Бровар" у контрольному футбольному матчі

Футболісти столичних клубів "Динамо" та "Оболонь-Бровар" у неділю провели контрольний поєдинок на заміській динамівській базі.

Зустріч завершилася внічию - 1:1, повідомляє Укрінформ.

Рахунок на 11-й хвилині відкрив дальнім удором динамівець Георгій Цітаїшвілі. На 82-й хвилині Денис Островський з "Оболоні" вдало замкнув навіс з флангу.

Зазначимо, що сьогодні о 16.00 "Динамо" зіграє ще одну зустріч. На стадіоні імені Валерія Лобановського команда екзаменуватиме новачка Прем'єр-ліги - ковалівський "Колос".