Українець Булеца - серед майбутніх футбольних зірок Європи за версією World Soccer

20-річний хавбек київського "Динамо" та молодіжної збірної України Сергій Булеца потрапив до списку майбутніх зірок європейського футболу.

Свій рейтинг презентувало видання World Soccer, повідомляє FootBoom.

У свіжому випуску журналу були відзначені молоді гравці, які зарекомендували себе на чемпіонаті світу U20 в Польщі.

"Описувати Булецу просто як лівого півзахисника не можна, оскільки цей хлопець здатен вдало виступати не лише на своєму фланзі. Талановитий гравець - з академії київського "Динамо". Жоден інший футболіст збірної України U20 не вніс такого великого внеску в успіх коіманди. Булеца отримав повністю заслужене друге місце за підсумками опитування на турнірі", - зазначає видання.

Найперспективнішим гравцем за підсумками чемпіонату світу визнано корейського хавбека Лі Кан Іна, який виступає за іспанську "Валенсію".

Відзначимо, що новий сезон Сергій Булеца проведе на правах оренди у "Дніпрі-1", який виборов право виступати у Прем'єр-лізі.