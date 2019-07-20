Зінченко разом з "Манчестер Сіті" програв у фіналі футбольного турніру у Китаї

У вирішальному поєдинку за участю клубів англійської футбольної Прем'єр-ліги Premier League Asia Trophy, який проходив у Шанхаї, "Манчестер Сіті" українця Олександра Зінченка поступився у суботу "Вулвергемптону".

"Вовки" перемогли в серії пенальті - 3:2 (основний час - 0:0), повідомляє Укрінформ. Український футболіст вийшов у стартовому складі на позиції лівого захисника і відіграв 62 хвилини. Читайте також: Український футбольний тренер Альтман очолив збірну Молдови У матчі за третє місце турніру "Вест Гем", в якому виступає атакувальний хавбек збірної України Андрій Ярмоленко, програв "Ньюкаслу" - 0:1.