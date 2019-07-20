Український футбольний тренер Альтман очолив збірну Молдови

73-річний український футбольний фахівець Семен Альтман став тимчасово виконуючим обов'язки головного тренера національної збірної Молдови.

Про це повідомляє офіційний сайт Молдовської федерації футболу.

Альман замінить біля керма збірної молдованина Олександра Спиридона, який свого часу працював асистентом румуна Мірчі Луческу у донецькому "Шахтарі". До цього український спеціаліст обіймав посаду директора національних збірних Молодови.

Читайте також: Сьогодні стартує чемпіонат України з футболу серед жіночих команд

Альтман відомий по роботі в українській Прем'єр-лізі з одеським "Чорноморцем", сімферопольською "Таврією", донецьким "Металургом", входив до тренерських штабів національної збірної України та олімпійської команди Республіки Корея.