Сьогодні стартує чемпіонат України з футболу серед жіночих команд

Трьома матчами у суботу, 20 липня, розпочинається перше коло чемпіонату України серед жіночих команд вищої ліги сезону-2019/2020.

Після того, як зі змагань знялася команда "Злагода-Дніпро-1" (Дніпро), у стартовому турі зустрінуться: "ЕМС-Поділля" (Вінниця) - "Восход" (Стара Маячка, Херсонська обл.), "Ладомир" (Володимир-Волинський, Волинська обл.) - "Родина-Ліцей" (Костопіль, Рівненська обл.) та "Маріупольчанка" (Маріуполь, Донецька обл.) - "Ятрань-Берестівець" (Черкаська обл.), повідомляє Українська асоціація футболу (УАФ).

Матч "Житлобуд-2" (Харків) - "Житлобуд-1" (Харків) відбудеться 13 травня 2020 року. Ще два учасники турніру "Єдність-ШВСМ" (Плиски, Чернігівська обл.) та "Пантери" (Умань, Черкаська обл.) у першому турі відпочиватимуть.