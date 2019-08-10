Командний ЧЄ з легкої атлетики: Україна поки що у зоні вильоту

Наша збірна прагне зберегти місце в елітному дивізіоні.

В Бидгощі (Польща) стартував командний чемпіонат Європи з легкої атлетики (Суперліга). Про це повідомляє Укрінформ.

В перший день відбулося два фінали – в метанні диску серед жінок та метанні спису серед чоловіків. Також відбулися кваліфікаційні змагання на всіх спринтерських дистанціях.

В метанні диску Наталія Семенова вже в першій спробі показала результат 55.30, проте в наступних покращити його не зуміла – 7-е місце. Серед метальників спису перша спроба для Олександра Ничипорчука стала єдиною вдалою (72.43), що дозволило йому стати дев’ятим.

Щодо кваліфікаційних змагань, то з десяти дистанцій українці зуміли пробитися до фіналів у шести (тобто, не опустяться в них нижче 8-го місця): Анна Рижикова (400 м з/б), Сергій Смелик (200 м), Катерина Климюк (400 м), Данило Даниленко (400 м), Олександр Соколов (100 м), Ганна Плотіцина (100 м з/б).

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Після першого дня змагання Німеччина очолила загальний залік – 24 очки. А збірна України другий змагальний день командного чемпіонату Європи розпочне на 9-му місці, маючи у своєму активі 10 очок.

Нагадаємо, у порівнянні з попередніми чемпіонатами, за підсумками цього елітний дивізіон залишить відразу 5 збірних, оскільки з наступного року в Суперлізі виступатиме замість 12-ти збірних – вісім. За словами тренерського штабу, головне завдання збірної України – втриматися в елітному дивізіоні, тобто фінішувати не нижче сього місця.