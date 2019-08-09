Боксери Митрофанов і Яцкевич провели відкрите тренування в Києві перед боєм

Український боксер-середньоваговик Дмитро Митрофанов вперше зустрівся зі своїм майбутнім суперником досвідченим поляком Рафалом Яцкевичем.

Напередодні бою, який відбудеться 10 серпня в Києві, боксери провели традиційну дуель поглядів та відкрите тренування. Про це повідомляє XSPORT.

“Я не думаю про те, наскільки швидко закінчиться бій. Поки я налаштовуюся на те, що бій пройде всю дистанцію. Але, якщо вийде завершити його швидше, то я буду дуже радий. Намагатимуся добре боксувати. Головне - показати красивий бокс, відкритися і продемонструвати свої найкращі якості”, - поділився очікуваннями від майбутнього поєдинку Митрофанов.

Боксери Митрофанов і Яцкевич провели відкрите тренування в Києві / Фото: П. Багмут. Укрінформ

Нагадаємо, в суботу, 10 серпня, в рамках вечора боксу VIP Boxing Party в Києві відбудеться поєдинок у середній вазі між українцем Дмитром Митрофановим і досвідченим поляком Рафалом Яцкевичем.

29-річний уродженець Чернігова Дмитро Митрофанов виступає у середній (до 72,6 кг) та другій середній (до 76,2 кг) вагових категориях. На профі-рингу боксер провів 6 поєдинків. Має 5 перемог (3 - нокаутом) та 1 нічию.