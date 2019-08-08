В Іспанії гратиме воротар юнацької збірної України

Дані Лтайф перейшов в «Ейбар».

Український воротар Дані Джуніор Лтайф продовжить кар'єру в клубі вищого іспанського дивізіону (Ла Лізі) «Ейбарі». Про це повідомив агент футболіста Максим Карагодін в Instagram.

У минулому сезоні 19-річний голкіпер, який народився в Лівані і має ліванське коріння, виступав за «Олімпік». Дані не провів жодного матчу за основний склад донеччан, але на його рахунку 2 поєдинки за команду U-21 і 11 матчів за команду U-19. Також воротар запрошувався до юнацьких збірних України.

«Ейбар» почне сезон в Ла Лізі 19 серпня. У цей день баски зіграють проти новачка вищого дивізіону «Мальорки».

Нагадаємо, що в Іспанії вже грають кілька українських футболістів: воротар Андрій Лунін («Реал» Мадрид), захисник Василь Кравець («Леганес»), захисник Орест Лебеденко («Луго»), півзахисник Сергій Мякушко («Алькоркон») і нападник Роман Зозуля («Альбасете»).