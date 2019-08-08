В Іспанії гратиме воротар юнацької збірної України
Український воротар Дані Джуніор Лтайф продовжить кар'єру в клубі вищого іспанського дивізіону (Ла Лізі) «Ейбарі». Про це повідомив агент футболіста Максим Карагодін в Instagram.
У минулому сезоні 19-річний голкіпер, який народився в Лівані і має ліванське коріння, виступав за «Олімпік». Дані не провів жодного матчу за основний склад донеччан, але на його рахунку 2 поєдинки за команду U-21 і 11 матчів за команду U-19. Також воротар запрошувався до юнацьких збірних України.
Еще один украинский талант, получил шанс проявить себя в одном из сильнейших чемпионатов планеты 🇪🇸 🌍. Девятнадцатилетний вратарь футбольного Клуба Олимпик Донецк @fcolympic_donetsk , Дани Джуниор Лтайф, переходит в клуб Испанской Примеры “Эйбар” 🇪🇸! Прими мои поздравление @danyjunior71 ! Твой путь только начинается... 🤜🤛 #меньшесловбольшедела 🤫 #ukraine #football #talent #transfers #espania #eibar
«Ейбар» почне сезон в Ла Лізі 19 серпня. У цей день баски зіграють проти новачка вищого дивізіону «Мальорки».
Нагадаємо, що в Іспанії вже грають кілька українських футболістів: воротар Андрій Лунін («Реал» Мадрид), захисник Василь Кравець («Леганес»), захисник Орест Лебеденко («Луго»), півзахисник Сергій Мякушко («Алькоркон») і нападник Роман Зозуля («Альбасете»).