ФІБА презентувала офіційний гімн чемпіонату світу-2019 з баскетболу

Міжнародна федерація баскетболу (ФІБА) презентувала офіційний гімн чемпіонату світу 2019 року.

Відео офіційного гімну ЧС-2019 з баскетболу з’явилося на YouTube-каналі ФІБА.

Пісня отримала назву “Чемпіон” (Champion), а виконують її американський виконавець Джейсон Деруло (Jason Derulo) та китянка Тія Рей (Tia Ray).

Чемпіонату світу-2019 з баскетболу відбудеться в Китаї 31 серпня - 15 вересня. Участь у турнірі візьмуть 32 кращих збірних світу. Українська збірна також боролася за вихід на турнір, але програла у вирішальних матчах.

Проте, як повідомляє пресслужба Федерації баскетболу України, зовсім нещодавно в Києві закінчився перший збір чоловічої національної збірної України під керівництвом нового тренера Айнарса Багатскіса, який викликав баскетболістів до столиці України посеред відпусток задля того, щоб краще познайомитися зі командою. Також цей збір був ввідним до підготовки команди на матчі кваліфікації чемпіонату Європи-2019, які розпочнуться вже цієї зими.