Нашим завданням є вихід на чемпіонат Європи – Багатскіс

Новий головний тренер збірної України з баскетболу озвучив найближчі цілі.

Новопризначений головний тренер чоловічої збірної України з баскетболу Айнарс Багатскіс проводить перший збір з командою. Під час відкритого тренування латвійський фахівець розповів про цілі і завдання української збірної, яка в лютому 2020 року стартує у відборі на Євробаскет-2021. Про це повідомляє Укрінформ.

«Нашим завданням є вихід на чемпіонат Європи, де ми вже будемо ставити окремі завдання. Про завдання мені особисто Михайло Бродський нічого не говорив, так що, думаю, вихід на Євробаскет - перша і найголовніша задача.

Може бути, з боку здається, що група у нас проста, але вона проста для всіх команд. Я б не сказав, що у нас є явний лідер групи. Словенія - чемпіон Європи, але ми знаємо, як ця збірна закінчила кваліфікацію чемпіонату світу», - заявив Багатскіс.

Нагадаємо, збірна України проведе два контрольних матчі в Мінську, де 27 та 28 липня зіграє проти команди Білорусі. Наступний офіційний матч наша команда проведе в лютому 2020 року у відборі на Євробаскет-2021.