"Зоря" і "Маріуполь" сьогодні зіграють у кваліфікації Ліги Європи УЄФА

Футболісти луганської "Зорі" та "Маріуполя" у четвер, 8 серпня, проведуть перші матчі третього відбіркового етапу Ліги Європи УЄФА.

"Зоря" зійдеться з болгарським ЦСКА на стадіоні "Васил Левський" у Софії, а "Маріуполь" на "Чорноморці" в Одесі прийматиме голландський клуб АЗ, повідомляє Укрінформ.

Поєдинки у відповідь відбудуться 15 серпня.

"Зоря" в разі перемоги над ЦСКА за сумою двох матчів зустрінеться у раунді плей-офф з переможцем протистояння "Люцерн" (Швейцарія) - "Еспаньол" (Іспанія). ФК "Маріуполь" у свою чергу, якщо пройде голландський АЗ, зіграє з кращою командою пари "Антверпен" (Бельгія) - "Вікторія" (Чехія).

Поєдинки заключної стадії кваліфікації Ліги Європи пройдуть 22 і 29 серпня.

Нагадаємо, бронзовий призер чемпіонату України "Олександрія" розпочне виступ в основній сітці Ліги Європи УЄФА.