Ліга чемпіонів УЄФА:

Ліга чемпіонів УЄФА: "Базель" програв ЛАСКу в матчі можливих суперників "Динамо"

Укрінформ
У футбольній Лізі чемпіонів відбулися чергові поєдинки третього кваліфікаційного етапу.

Матч можливих суперників київського "Динамо" у раунді плей-офф "Базель" (Швейцарія) - ЛАСК (Австрія) завершився поразкою господарів арени "Санкт-Якоб Парк" в Базелі - 1:2, повідомляє Укрінформ.

Результати поєдинків середи:

"Базель" (Швейцарія) - ЛАСК (Австрія) - 1:2

голи: Лука Дзуффі (87-ма хвилина) - Гернот Траунер (51), Клаусс (82);

"Марібор" (Словенія) - "Русенборг" (Норвегія) - 1:3

голи: Маркос Таварес (70) - Александер Седерлунн (50, 64), Майк Єнсен (71);

ЧФР (Румунія) - "Селтік" (Шотландія) - 1:1

голи: Маріу Рондон (28) - Джеймс Форрест (37);

"Краснодар" (Росія) - "Порту" (Португалія) - 0:1

гол: Сержіу Олівейра (89);

"Істамбул Башакшехір" (Туреччина) - "Олімпіакос" (Греція) - 0:1

гол: Георгіос Масурас (53).

Матчі у відповідь відбудуться 13 серпня.

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Нагадаємо, київське "Динамо" в першому поєдинку третього відбіркового раунду Ліги чемпіонів поступилося на виїзді бельгійському клубу "Брюгге" (0:1).

Фото: lask.at.

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