Ліга чемпіонів УЄФА: "Базель" програв ЛАСКу в матчі можливих суперників "Динамо"
Матч можливих суперників київського "Динамо" у раунді плей-офф "Базель" (Швейцарія) - ЛАСК (Австрія) завершився поразкою господарів арени "Санкт-Якоб Парк" в Базелі - 1:2, повідомляє Укрінформ.
Результати поєдинків середи:
"Базель" (Швейцарія) - ЛАСК (Австрія) - 1:2
голи: Лука Дзуффі (87-ма хвилина) - Гернот Траунер (51), Клаусс (82);
"Марібор" (Словенія) - "Русенборг" (Норвегія) - 1:3
голи: Маркос Таварес (70) - Александер Седерлунн (50, 64), Майк Єнсен (71);
ЧФР (Румунія) - "Селтік" (Шотландія) - 1:1
голи: Маріу Рондон (28) - Джеймс Форрест (37);
"Краснодар" (Росія) - "Порту" (Португалія) - 0:1
гол: Сержіу Олівейра (89);
"Істамбул Башакшехір" (Туреччина) - "Олімпіакос" (Греція) - 0:1
гол: Георгіос Масурас (53).
Матчі у відповідь відбудуться 13 серпня.
Нагадаємо, київське "Динамо" в першому поєдинку третього відбіркового раунду Ліги чемпіонів поступилося на виїзді бельгійському клубу "Брюгге" (0:1).
Фото: lask.at.