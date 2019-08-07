Українські тенісисти здобули право виступити на юніорському Кубку Девіса

Українські тенісисти здобули право виступити на юніорському Кубку Девіса

Укрінформ
Збірна України серед тенісистів до 16 років завершила виступ на European Summer Cups.

Збірна України з тенісу посіла 6 місце на літньому Кубку Європи (U-16), яке дає право виступити на юніорському Кубку Девіса. Про це повідомляє БТУ.

У першому матчі протистояння у французькому Ле-Туке Михайло Моссур програв Адаму Юрайді (3:6, 0:6), у другому поєдинку В'ячеслав Бєлінський зрівняв рахунок у грі з Даніелем Синяковим (7:6 (2), 7:5), а парну зустріч українці програли в двох сетах (2:6, 3:6).

Згідно правил ITF шість кращих збірних на літньому Кубку Європи кваліфікуються на юніорський Кубок Девіса, який проходитиме в Орландо (США) 23 - 29 вересня.

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Раніше команди з України не виступали на даному турнірі.

Фото: Tennis Europe

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