Українські тенісисти здобули право виступити на юніорському Кубку Девіса

Збірна України серед тенісистів до 16 років завершила виступ на European Summer Cups.

Збірна України з тенісу посіла 6 місце на літньому Кубку Європи (U-16), яке дає право виступити на юніорському Кубку Девіса. Про це повідомляє БТУ.

У першому матчі протистояння у французькому Ле-Туке Михайло Моссур програв Адаму Юрайді (3:6, 0:6), у другому поєдинку В'ячеслав Бєлінський зрівняв рахунок у грі з Даніелем Синяковим (7:6 (2), 7:5), а парну зустріч українці програли в двох сетах (2:6, 3:6).

Згідно правил ITF шість кращих збірних на літньому Кубку Європи кваліфікуються на юніорський Кубок Девіса, який проходитиме в Орландо (США) 23 - 29 вересня.

Раніше команди з України не виступали на даному турнірі.

Фото: Tennis Europe