Капітан українських тенісисток-юніорок: Бачу свою команду у фіналі чемпіонату світу

Юніорська збірна України з тенісу U14 здобула дві перемоги на груповому етапі чемпіонату світу у місті Простейов (Чехія) над Бразилією та ПАР, вигравши всі шість матчів (чотири одиночних і два парних).

Капітан наших тенісисток Станіслав Поплавський вірить, що його команда зможе дійти до фіналу, повідомляє BTU.

Якщо чесно, я бачу команду у фіналі чемпіонату світу. Ми продовжимо боротися. Тенісистки виконали відмінну роботу і грають набагато упевненіше. Я продовжую говорити їм, що потрібно концентруватися на поточному дні і не думати про те, що було раніше. Нині збірниці краще розуміють себе і своїх напарниць, тим самим покращуючи рівень. Словом, грають у високоякісний теніс".

Сьогодні збірна України проведе третій матч на груповому етапі проти перших сіяних швейцарок. Наші тенісистки вже гарантували собі участь у чвертьфіналі.