Українські тенісистки-юніорки виграли другий матч поспіль на чемпіонаті світу

У чеському місті Простейов триває груповий етап ITF World Junior Tennis Finals, де виступають 16 найсильніших юніорських команд (U14) світу.

У своєму другому матчі тенісистки української збірної обіграли у вівторок суперниць з ПАР, повідомляє BTU.

Дар'я Єсипчук упевнено перемогла Карле Боту - 6:2, 6:0, Аліса Барановська обіграла Анну Вайс - 6:3, 6:2.

Нагадаємо, учора наша команда виявилася сильнішою за сьомих сіяних на турнірі тенісисток Бразилії. Дарина Есипчук - Кароліна Шав'єр Ляйднер - 6:4, 6:1, Аліса Барановська - Аманда де Олівейра - 6:3, 6:1.

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Завтра збірна України проведе третій матч у групі А проти лідерів посіву - представниць Швейцарії, які у першому турі перемогли команду ПАР.