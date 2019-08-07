Поєдинок між "Динамо" і "Шахтарем" 3 туру УПЛ розсудить арбітр із Мукачева

Комітети Української асоціації футболу призначили офіційних осіб на матчі 3-го туру чемпіонату України серед команд Прем’єр-ліги сезону-2019/20.

Центральний поєдинок 3-го туру УПЛ між київським “Динамо” і донецьким “Шахтарем” судитиме бригада арбітрів на чолі з Ярославовм Козиком із Мукачево. Про це повідомляє пресслужба УАФ.

Асистентами арбітра призначені Ігор Альохін (Хмельницький) і Сергій Шлончак (Черкаси), четвертий арбітр - Анатолій Абдула (Харків).

Матч відбудеться 10 серпня на київському стадіоні НСК “Олімпійський” і розпочнеться о 17.00.

Фото: ФК "Шахтар"