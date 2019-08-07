Перша команда донецького футбольного клубу “Шахтар” взяла участь в традиційній фотосесії, присвяченій початку нового сезону.

Вранці 7 серпня “гірники” в повному складі зібралися в Святошино, щоб зробити головне командне фото. Отримані знімки тепер стануть офіційними фото “Шахтаря” сезону-2019/20. Про це повідомляє пресслужба ФК “Шахтар”.

Підготовчий і знімальний процес супроводжували відмінний настрій і весела атмосфера. Особливістю фотосесії стала нова домашня форма “Шахтаря”.

"Шахтар" провів традиційну фотосесію перед початком нового сезону / Фото: ФК "Шахтар"

Для деяких молодих футболістів сьогоднішня зйомка виявилася дебютною, а значить, дуже важливою і пам'ятною. А ось рекордсменом нинішнього складу “оранжево-чорних”, безсумнівно, є голкіпер Андрій П'ятов, для якого командне фото з “Шахтарем” стало 13-м.