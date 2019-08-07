Жіноча збірна України U-20 виграла перший поєдинок на Євробаскеті-2019

Жіноча збірна України з баскетболу серед гравців віком до 20 років (U-20) здобула першу перемогу на Євробаскеті-2019.

Поєдинок зі збірною Косово за 9 — 12 місця чемпіонату Європи U-20 з баскетболу серед жінок відбувся 7 серпня і завершився з рахунком 94:34 на користь українок. Про це повідомляє ФБУ у Facebook.

Відео матчу:

Нагадаємо, українська жіноча “молодіжка” не змогла продовжити боротьбу за вихід до Дивізіону А і наразі бореться в класифікації Євробаскета-2019 за 9-12 місця.

У першому матчі 7 серпня підопічні Інни Кочубей зіграли проти команди Косово, 9 серпня зустрінуться зі збірною Греції, а 11 серпня проведуть заключний поєдинок зі збірною Ісландії.

Фото: fbu.ua