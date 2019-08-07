Жіноча збірна України U-20 розпочинає боротьбу за 9 місце Євробаскета-2019

Жіноча збірна України з баскетболу серед гравців віком до 20 років (U-20) зіграє в класифікації чемпіонату Європи.

Українська жіноча “молодіжка” не змогла продовжити боротьбу за вихід до Дивізіону А і далі боротиметься в класифікації за 9-12 місця. Про це повідомля пресслужба Федерації баскетболу України.

У першому матчі, який відбудеться сьогодні, 7 серпня, підопічні Інни Кочубей зіграють проти команди Косово, 9 серпня зустрінуться зі збірною Греції, а 11 серпня проведуть заключний поєдинок зі збірною Ісландії.

Як повідомлялося, 5 серпня жіноча збірна України U-20 з баскетболу програла команді Великої Британії в другому матчі чемпіонату Європи в дивізіоні В і після двох поразок (раніше українки програли ірландкам) припинила боротьбу за вихід до Дивізіону А.