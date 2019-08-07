Ліга чемпіонів УЄФА розпочала третій відбірковий раунд
Як повідомляв Укрінформ, київське "Динамо" поступилося в Бельгії "Брюгге" (0:1), пропустивши єдиний м'яч наприкінці першого тайму з пенальті.
Результати поєдинків вівторка:
"Брюгге" (Бельгія) - "Динамо" (Київ, Україна) - 1:0
гол: Ганс Ванакен (37-ма хвилина, з пенальті);
ПАОК (Греція) - "Аякс" (Голландія) - 2:2
голи: Чуба Акпом (32), Лео Матос (39) - Хакім Зієх (10), Клас-Ян Хунтелар (57);
АПОЕЛ (Кіпр) - "Карабах" (Азербайджан) - 1:2
голи: Георгіос Меркіс (90+5) - Махір Емрелі (54), Магає Геє (69);
"Динамо" (Загреб, Хорватія) - "Ференцварош" (Угорщина) - 1:1
голи: Дані Ольмо (7) - Давід Шигер (60);
"Црвена Звезда" (Сербія) - "Копенгаген" (Данія) - 1:1
голи: Мілан Павков (44) - Йонас Вінд (84, з пенальті).
У середу, 7 серпня, пройдуть ще п'ять перших матчів третьої відбіркової стадії Ліги чемпіонів: "Краснодар" (Росія) - "Порту" (Португалія), "Істамбул Башакшехір" (Туреччина) - "Олімпіакос" (Греція),"Базель" (Швейцарія) - ЛАСК (Австрія), ЧФР (Румунія) - "Селтік" (Шотландія), "Марібор" (Словенія) - "Русенборг" (Норвегія).
Матчі у відповідь відбудуться 13 серпня.