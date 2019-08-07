Ліга чемпіонів УЄФА розпочала третій відбірковий раунд

У футбольній Лізі чемпіонів відбулися перші поєдинки третього кваліфікаційного етапу.

Як повідомляв Укрінформ, київське "Динамо" поступилося в Бельгії "Брюгге" (0:1), пропустивши єдиний м'яч наприкінці першого тайму з пенальті.

Результати поєдинків вівторка:

"Брюгге" (Бельгія) - "Динамо" (Київ, Україна) - 1:0

гол: Ганс Ванакен (37-ма хвилина, з пенальті);

ПАОК (Греція) - "Аякс" (Голландія) - 2:2

голи: Чуба Акпом (32), Лео Матос (39) - Хакім Зієх (10), Клас-Ян Хунтелар (57);

АПОЕЛ (Кіпр) - "Карабах" (Азербайджан) - 1:2

голи: Георгіос Меркіс (90+5) - Махір Емрелі (54), Магає Геє (69);

"Динамо" (Загреб, Хорватія) - "Ференцварош" (Угорщина) - 1:1

голи: Дані Ольмо (7) - Давід Шигер (60);

"Црвена Звезда" (Сербія) - "Копенгаген" (Данія) - 1:1

голи: Мілан Павков (44) - Йонас Вінд (84, з пенальті).

У середу, 7 серпня, пройдуть ще п'ять перших матчів третьої відбіркової стадії Ліги чемпіонів: "Краснодар" (Росія) - "Порту" (Португалія), "Істамбул Башакшехір" (Туреччина) - "Олімпіакос" (Греція),"Базель" (Швейцарія) - ЛАСК (Австрія), ЧФР (Румунія) - "Селтік" (Шотландія), "Марібор" (Словенія) - "Русенборг" (Норвегія).

Матчі у відповідь відбудуться 13 серпня.