ФК "Шахтар" дозаявив на сезон УПЛ форварда Борячука

Донецький футбольний клуб "Шахтар" вніс до заявки на новий сезон української Прем'єр-ліги (УПЛ) гравця атаки Андрія Борячука.

23-річний українець виступатиме у складі чемпіонів України під 23-м номером, констатує офіційний сайт УПЛ.

Нападник гратиме під 23-м номером.

Нагадаємо, минулий сезон футболіст на правах оренди провів у "Маріуполі", який фінішував четвертим у чемпіонаті УПЛ. Борячук забив 7 м'ячів і зробив 3 результативні передачі у 28-ми матчах.