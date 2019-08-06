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ФК "Шахтар" дозаявив на сезон УПЛ форварда Борячука

Укрінформ
Донецький футбольний клуб "Шахтар" вніс до заявки на новий сезон української Прем'єр-ліги (УПЛ) гравця атаки Андрія Борячука.

23-річний українець виступатиме у складі чемпіонів України під 23-м номером, констатує офіційний сайт УПЛ. 

Нападник гратиме під 23-м номером.

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Нагадаємо, минулий сезон футболіст на правах оренди провів у "Маріуполі", який фінішував четвертим у чемпіонаті УПЛ. Борячук забив 7 м'ячів і зробив 3 результативні передачі у 28-ми матчах. 

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