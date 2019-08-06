Жіноча збірна України U-20 поступилася Великій Британії на Євробаскеті

Підопічні Інни Кочубей у важкому матчі вдруге поступилися на Євробаскеті U-20 серед жінок, що стартував у Косово.

Поєдинок Велика Британія – Україна чемпіонату Європи з баскетболу U-20 серед жінок (Дивізіон В) відбувся 5 серпня і закінчився з рахунком 58:53 (10:15, 15:9, 11:15, 22:14). Про це повідомляє пресслужба Федерації баскетболу України.

Збірна України виграла стартове вкидання і на першу перерву пішла з перевагою у 5 балів – 10:15. У другій десятихвилинці британки зуміли перебудуватися і пішли на велику перерву у ролі лідерок зустрічі – 25:24. В третій десятихвилинці українська “молодіжка” знову вийшла вперед у рахунку, але в останньому періоді суперниці зуміли заволодіти перевагою та довели матч до своєї перемоги з рахунком 58:53.

Відео матчу:

Нагадаємо, 3 серпня жіноча збірна України з баскетболу віком до 20 років програла матч першого туру групового етапу на чемпіонаті Європи (Дивізіон В) команді Ірландії з рахунком 53:63.

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Перші дві команди з чотирьох груп сформують дві групи кваліфікаційного раунду. При цьому враховуватимуться результати команд між собою на першому груповому етапі. Для виходу у Дивізіон А збірній України потрібно потрапити в призи турніру в Дивізіоні В - посісти місце в топ-3.