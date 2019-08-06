Україна покращила свої позиції в загальному рейтингу ФІБА з баскетболу 3х3

Україна покращила свої позиції в рейтингу Міжнародної федерації баскетболу (ФІБА) з баскетболу 3х3.

Україна піднялася на 2 сходинки в загальному світовому рейтингу ФІБА з баскетболу 3х3 і посіла 6 місце. Про це повідомляє пресслужба Федерації баскетболу України.

У категорії чоловіків Україна зберігає найнижчу позицію – 13-ту в світі та 8-му в Європі. У жіночій категорії Україна є 6-ю в світі та 4-ю в Європі.

Серед чоловіків U-23 український баскетбол 3х3 є 7-м в світі та 4-м в Європі, серед жінок U-23 — 4-й в світі та 2-й в Європі.

Серед чоловіків U-18 Україна є 4-ю в світі та 2-ю в Європі, серед жінок U-18 – 5-ю в світі та 3-ю в Європі.

Нагадаємо, жіноча і чоловіча збірні України U-23 з баскетболу 3х3 очолили загальний залік Ліги націй після успішних виступів на етапах в угорському Сольноку.