Бондаренко забив переможний м’яч за “Гімарайнш” в Кубку португальської ліги
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Укрінформ
Український захисник португальського футбольного клубу “Віторія Гімарайнш” Валерій Бондаренко став автором єдиного голу в поєдинку з “Фейренсе” в рамках Кубка ліги.
Валерій Бондаренко, орендований “Гімарайншем” у донецького “Шахтаря”, відзначився голом на 10-й хвилині поєдинку, який і вирішив долю матчу — 1:0. Про це повідомляє Sport Arena.
Відео голу:
Нагадаємо, що “Віторія Гімарайнш” вийшла до 3-го відбіркового раунду Ліги Європи, де зустрінеться з латвійським “Вентспілсом” українців Костянтина Махновського та Михайла Сергійчука.
Перший поєдинок відбудеться у четвер, 8 серпня.
фото: twitter/vitoriasc1922