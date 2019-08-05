25 серпня у Києві пройде чемпіонат світу зі стрітліфтингу та воркаут-рекордів

Чемпіонат світу зі стрітліфтингу (Streetlifting) і воркаут-рекордів (Street Workout), а також першість Украині зі Street Workout-2019 відбудуться у неділю, 25 серпня, у столиці України.

На одній з кращих локацій Києва - біля Арки Дружби народів зберуться понад 300 учасників з 15-ти країн світу, представники 25-ти міст України, повідомили кореспонденту Укрінформу у міжнародній організації Street Workout.

"Для нас велика честь прийняти в гості атлетів з більш ніж 15-ти країн світу. Україна - епіцентр доступного й масового спорту. Підтвердженням цього є той факт, що до нас летять найсильніші атлети з Європи, у заявках є навіть Японія. Учасники не сплачують внесків, а навпаки безкоштовно отримують фірмовий спортивний одяг, елітну нагородну атрибутику. Проте найважливіше - це можливість реалізувати свій спортивний потенціал на чемпіонаті світового рівня", - сказав керуючий менеджер Workout Academy Гауранітай Шуліка.

Організатором заходу є федерація Street Workout Ukraine - лідер руху прихильників здорового способу життя в Україні.

Додамо, що Streetlifting - це силова дисципліна, в якій атлет віджимається на брусах, підтягується на турніку з максимальним додатковим обтяженням на одне повторення у своїй ваговій категорії.

Street Workout - тренування на відкритому просторі. Атлет займається на турніках і брусах, з використанням і без використання додаткового обладнання. Головний принцип цього напрямку - свобода, тренування коли завгодно, де завгодно і на чому завгодно без будь-яких фінансових витрат.