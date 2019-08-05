Українська спортсменка стала сьомою жінкою в світі, яка пірнула на глибину 100 м

Харківська спортсменка Наталія Жаркова встановила національний рекорд на змаганнях з фрідайвінгу, які проходили в Гондурасі.

Наталія Жаркова стала сьомою жінкою в світі, який підкорилася глибина 100 м. Про це спортсменка повідомила 4 серпня на своїй сторінці в Facebook.

"Із сьогоднішнього дня я член клубу “кому за 100”. Пірнання з моноластою на глибину. Мій результат - 100 метрів, біла картка, новий національний рекорд України. Рівний до чоловічого, доречі. Усього 6 жінок у світі пірнали на цю глибину до мене. Я сьома. У купі з учорашнім рекордом світу Caribbean Cup Freediving Competition стали для мене дуже вдалим стартом сезону”, - написала Жаркова.

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Зазначимо, що 3 серпня українка встановила світовий рекорд — пірнула на глибину 91 м.

Наталія Жаркова також нагадала, що візьме участь у чемпіонаті світу, який стартує 7 серпня.