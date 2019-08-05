У Києві розпочалися тренування перед чемпіонатом Європи та Африки з вейкбордингу

У середу, 7 серпня, у столиці України стартує чемпіонат Європи та Африки з вейкбордингу за катером.

Сьогодні у Києві розпочалися офіційні тренування, повідомляє Укрінформ.

Організатором змагань виступає Break Water (учбово-спортивний комерційний клуб "Україно"), який вже 20 років проводить національні та міжнародні змагання.

У чемпіонаті візьмуть участь 109 спортсменів з 16-ти країн Європи та Африки, серед яких багаторазові чемпіони Європи та світу. Україну представлятимуть 14 атлетів у категоріях Boys/Girls (10-14 років), Junior Men/Ladies (15-18 років), Open Men/Ladies (без вікових обмежень), Masters Men/Ladies (від 30-ти років), Masters Men/Ladies (від 40-а років).

Змагання проходитимуть на території клубу Break Water на Трухановому острові і завершаться 10 серпня.

Додамо, що чемпіонат Європи та Африки з вейкбордингу щорічно проходить під егідою Міжнародної федерації воднолижного спорту та вейкбордингу (IWWF). Її Ця організація була заснована 1946 року у Женеві (Швейцарія).