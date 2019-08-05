Український плавець Говоров завоював "золото" на етапі Кубка світу в Токіо

Український плавець Андрій Говоров завоював золоту медаль на етапі Кубка світу, що відбувся в Токіо (Японія).

На дистанції 50 м батерфляєм Андрій Говоров показав найкращий результат (23,10), випередивши свого суперника угорця Сабастіана Сабо на 0,01 с. Про це повідомляє пресслужба Федерації плавання України.

Бронзову нагороду на етапі Кубка світу в Токіо виборов американець Майкл Ендрю, його результат - 23,24.

Наступний етап Кубка світу-2019 із плавання відбудеться в Цзинані (Китай) 8-10 серпня.