Український плавець Говоров завоював "золото" на етапі Кубка світу в Токіо
Укрінформ
Український плавець Андрій Говоров завоював золоту медаль на етапі Кубка світу, що відбувся в Токіо (Японія).
На дистанції 50 м батерфляєм Андрій Говоров показав найкращий результат (23,10), випередивши свого суперника угорця Сабастіана Сабо на 0,01 с. Про це повідомляє пресслужба Федерації плавання України.
Бронзову нагороду на етапі Кубка світу в Токіо виборов американець Майкл Ендрю, його результат - 23,24.
Наступний етап Кубка світу-2019 із плавання відбудеться в Цзинані (Китай) 8-10 серпня.